Conte desveló los planes del Inter en el mercado de fichajes

El Inter de Milán estuvo a punto de darle un buen zarpazo a la Serie A y en su camino por cazar al Milan, pero la Roma se empeñó en evitar que los de Conte volaran alto con un gol en la recta final del partido en el Olímpico.

Tras el encuentro, Antonio Conte fue cuestionado por cómo va a abordar el club italiano el mercado de fichajes de invierno, pues los rumores hablan sobre alguna incorporación en ataque o en defensa, o en ambas parcelas.

El entrenador del Inter no se mordió la lengua y confirmó los movimientos que hará el equipo durante el mes de enero. En resumen, ninguno.

"¿Si quiero un delantero más y un lateral? Este año no existe el verbo querer. En agosto me aclararon la línea del club, fichamos a Achraf y nada más. La línea es clara, no quiero a nadie y trabajo con los jugadores disponibles", aseguró.

Antonio Conte insistió en que está "contento" con una plantilla que "tiene puntos fuertes y débiles". El técnico concluyó diciendo que se olvida del mercado de fichajes porque así se lo dijeron.

Lo que sí queda en el aire es si Eriksen hará finalmente las maletas al no contar demasiado para Conte. Incluso Mourinho dio el visto bueno a su regreso al Tottenham.