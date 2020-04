"Conte es desconfiado, en el Madrid no duraría ni una temporada"

Era evidente que dos caracteres tan fuertes como los de Diego Costa y Antonio Conte iban a chocar en el Chelsea. A pesar de que el italiano ganó títulos, no todos en Stamford Bridge acabaron contentos con él.

El atacante hispanobrasileño se refirió a sus métodos y recomendó al transalpino ser mucho más humano. "Él y yo tuvimos problemas fuera del campo, pero es un buen entrenador y no le guardo rencor", comenzó Diego Costa. "Pero, para ser un entrenador importante y grande, tiene que cambiar algo en su lado humano a la hora de entrenar", matizó el delantero rojiblanco.

Diego Costa explicó aún más sus palabras: "Es un tipo desconfiado. Creo que en un club como el Real Madrid no duraría ni una temporada".

El delantero del Atlético de Madrid alabó a Ronaldo Nazário, a quien puso por encima de Messi o CR7 -"Cuando vi al 'Fenómeno' sentí algo diferente, como admiración o pasión", explicó-, y recordó su tratamiento antes de la final de la Champions de Lisboa.

A aquel partido, Diego Costa llegó muy justo y terminó lesionado a los nueve minutos: "Hubiera preferido no jugar y dejar sitio a otro compañero, yo ya había hecho todo a lo largo de la temporada. Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera".

"Se habló mucho del tema de la placenta de caballo, que si aquello era mentira o no. Fue verdad ese tratamiento. Fue duro y muy doloroso. Eran sesiones de dos horas y luego, al hotel. Para mi no había otra cosa en ese momento que no fuera la final. No pensaba más allá, en el Mundial o en lo siguiente, solo en el partido de Lisboa", lamentó el hispanobrasileño.