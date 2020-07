"Conte es un lamento constante, en el Chelsea envenenó el vestuario"

El Inter de Milán se encuentra en la cuarta posición de la Serie A después de haber pasado un tiempo en el que peleó por el liderato. Tras el confinamiento, la situación del club italiano ha ido a peor.

Con un empate y una derrota en los últimos dos partidos, Paolo Di Canio, ex jugador, entrenador y comentarista, ha dado su opinión en 'Sky' sobre el momento que atraviesa el equipo que dirige Conte.

"Conte ha sido un lamento constante desde el principio de la temporada, incluso después de perder contra el Borussia se quejó de que la plantilla era joven", afirmó primero.

Eso sí, Di Canio cree que el crédito no se le ha acabado todavía a Antonio Conte y que debe seguir porque tiene la capacidad de enderezar el rumbo, como ya ha demostrado.

"Conte tiene que permanecer en este grupo, tiene el potencial de transmitir la mentalidad ganadora, pero no me sorprendería si no estuviera en la sociedad feliz. En el Chelsea envenenó el vestuario", continuó, añadiendo un comentario a su paso por el Chelsea.

Di Canio admitió que esperaba más del Inter tras la vuelta de la Serie A. "Su ataque continuo contra los jugadores no es un punto a favor", acabó, haciendo referencia a Lautaro y las palabras de Conte y Marotta.