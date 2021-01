"Conte me sacó ocho minutos y me señaló como el responsable de todo"

Vuelta a casa para Radja Nainggolan. Tras apenas unos meses intentando reasentarse en el Inter, el belga tuvo que volver al club en el que la campaña pasada brilló y que le acogió en la Serie A tras el Piacenza hace ya once años, el Cagliari.

El centrocampista fue presentado esta semana y en su intervención, no pudo evitar referirse a Antonio Conte. De manera clara, Nainggolan habló del técnico italiano como el culpable de su salida, y le señaló por su manera de tratar al vestuario.

A Nainggolan no le gustaron sus formas: "Es un gran entrenador, pero me dolió cuando, después de darme solo ocho minutos de partido, me señaló como el responsable de todo. ¿Qué podía hacer en ocho minutos? No quise formar polémica entonces ni ahora, pero así fue".

"Solo me divierto si juego", agregó el belga de 32 años, que en esta primera mitad de temporada apenas disputó 44 minutos en cinco partidos. La campaña pasada sí fu feliz en el Cagliari, donde se reencontró con su mejor fútbol.

Pero no solo fue una cuestión de Conte. A Nainggolan también le penalizó contagiarse del coronavirus, cuya experiencia relató: "Pasé el COVID-19 en diez días. Después de enterarme estaba en la bicicleta estática para entrenar. Yo estaba bien, ¿qué debía hacer?".

"Obviamente, todos me llamaron para preguntarme cómo estaba, pero no tenía nada de fiebre. Ni un solo síntoma. Es una locura", agregó el mediocentro, que estará hasta final de temporada a préstamo en el Cagliari.

A Nainggolan también se le preguntó por su etapa en la Roma, donde estuvo cuatro años y medio: "Estuve hace unos días y me decían: '¡Radja, tienes que volver a Roma!' Es lindo. No me olvidan. Significa que dejé un legado bonito allí. Mi mejor momento es cuando remontamos al Barcelona con Di Francesco".