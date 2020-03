Conte reservará a Eriksen en el 'Clásico' de Italia

El Inter afronta una semana complicada, tanto en la Serie A como en la Europa League. Por ello, Conte no quiere correr riesgos y prefiere cuidar de los suyos, en especial de Eriksen, al que todavía le queda para estar al mismo nivel físico que el de sus compañeros.

Informa 'Corriere dello Sport' de que el danés no saldrá de inicio ante la Juventus. No tiene lesión el ex del Tottenham, sería decisión de Conte, que, eso sí, podría darle algunos minutos de un partido que se disputará a puerta cerrada por el coronavirus.

Para un partido tan importante de la Serie A, el técnico italiano quiere alinear de inicio a los jugadores con más peso que tengan bien integrado el sistema de juego del entrenador. La victoria es obligatoria para el Inter, que se descolgaría de la cabeza de la tabla si acabara claudicando.

Pese a ello, Eriksen podría ser titular en el Giuseppe Meazza el próximo jueves, cuando los 'neroazzurri' reciben al Getafe en la ida de los dieciseisavos de la Europa League. Todo apunta a que el danés será de la partida inicial en ese encuentro.