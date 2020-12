Conte saca la tijera: los cinco futbolistas a los que quiere dar salida

El Inter de Milán, tras la eliminación de la Champions y su despedida de Europa en esta temporada, ya comienza a centrarse únicamente en territorio nacional. La Serie A se convierte en objetivo prioritario y ya no tendrá un calendario tan apretado.

Por ello, según adelanta 'La Gazzetta dello Sport', Antonio Conte ha proporcionado una lista con cinco descartes a la dirección deportiva. Cinco nombres que podrían abandonar el club en el mercado invernal de enero.

El primero de ellos es Christian Eriksen. Estrella en el Tottenham y desaparecido en Milán. El danés no ha encajado con Conte y el Inter podría hacer caja con él. Ha disputado 12 partidos, pero solo cinco como titular -373 minutos-.

Ivan Perisic, a sus 31 años, ha tenido algo más de protagonismo, pero no es un fijo en el once. Sí que ha sido un jugador útil en las rotaciones, pero ya con la eliminación de Champions no habrá tantos minutos a repartir.

Situación más complicada para Radja Nainggolan. Solo 44 minutos en lo que va de curso para él. Ya se habló de una posible salida en verano que finalmente no se dio...

Otros integrantes como Matías Vecino o Andrea Pinamonti, asegura el medio citado, se han quedado sin hueco y el Inter les podría buscar un nuevo destino para liberar masa salarial.