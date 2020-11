"Conte se enfada mucho si te equivocas y te lo dice a la cara"

El 'King' Vidal habló de su etapa en el Barcelona y su relación con Leo Messi, pero, más allá de eso, el centrocampista chileno también quiso abordar sobre su situación en la vuelta a la Serie A en una nueva aventura, en esta ocasión en las filas del Inter de Milán.

"Conte me quiso. Hablamos mucho en verano y tanto él como el club hicieron todo lo posible para que viniera. Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez... son todos muy fuertes y jóvenes. Lukaku es realmente 'top", aseguró Vidal en su charla con 'Rai Sport'.

La relación con el técnico, clave para su decisión: "A Conte le encanta el fútbol, te hace sentir y te transmite su pasión y ganas de ganar. Se enfada mucho si te equivocas y te lo dice a la cara, delante de todos".

Repasó todos sus entrenadores: "Estamos juntos en esta segunda experiencia y estoy encantado. Bielsa fue con el que menos encajé, el valor de Guardiola es su forma de enseñar fútbol, Ancelotti es una persona hermosa...".

"Las críticas para mí son un estímulo, pero muchas veces escucho y leo cosas sin sentido. En el fútbol, cuando uno juega un buen partido, se convierte en campón. Si un campeón pierde un partido, de repente es un pobre jugador. Ciertos juicios no me interesan, sé cómo van las cosas. Es normal que todos hablen de mí y me critiquen, pero yo estoy muy tranquilo y trato de hacer bien lo que pide el entrenador", sentenció el chileno.