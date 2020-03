Conte tiene un plan de seducción para Vidal

Lo del Inter y Vidal viene de lejos. De muy lejos. El chileno lleva tiempo en la agenda 'neroazzurra', pero no solo como un posible refuerzo más. En Milán, quieren hacerle uno de los líderes del nuevo proyecto.

Tras varios años nadando en la mediocridad, parece que el Inter ha vuelto al primer nivel. Y no quieren que ese paso sea un espejismo ni cosa de un día, algo para lo que no escatimarán en gasto con vistas a que no ocurra.

Conte quiere que Vidal sea ese refuerzo de nivel, glamour y notoriedad a partes iguales. La citada fuente asegura que el técnico le pondría sobre la mesa un contrato por tres años con un salario "de primer nivel".

Además del contrato, hay otro punto importante en el plan 'neroazzurro'. Vidal comparte algo con Alexis, en plantilla como cedido, más allá de la nacionalidad. Tienen el mismo agente, por lo que facilitaría las cosas.

Su rendimiento no ha sido nada malo en Barcelona, pero la necesidad de vender y la posible llegada desde Milán de Lautaro encaminaría la operación por ambas partes.