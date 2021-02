Continúa la 'saga Melo': su hijo ya está en Palmeiras Sub 20

Racing de Santander, Juventus, Galatasaray, Inter de Milán, Palmeiras... Felipe Melo es uno de los grandes futbolistas de la historia y, asus 37 años, el experimentadísimo futbolista lo sigue demostrando en Palmeiras.

Y si algún día le fallan las fuerzas puede mirar al filial para recargarse las pilas. Linyker Melo, su hijo de 17 años, juega en Palmeiras Sub 20 y podría dar el salto al primer equipo en cualquier momento.

Felipe Melo, en una entrevista en 'Nosso Palestra', habló sobre ello: "Ver a tu hijo seguir tus pasos es un sueño hecho realidad. Me siento muy orgulloso y muy agradecido por vivir este momento".

Por su parte, Linyker confesó: "Me motiva, porque me inspiro en él, es una presión muy grande, porque tiene una carrera muy larga e importante. Desde pequeño he estado conviviendo con eso, he crecido con ello. Él jugó en la Selección y en los mayores clubes de Europa".

"Mi sueño es llegar a ser profesional en un club tan grande como Palmeiras. Después de eso, claro, ganar títulos y hacer historia aquí, como mi padre", agregó el hijo.