"Contra el Atleti o el Atalanta puede pasar de todo..."

Europa se acerca y ya comienzan las quinielas sobre quién será el vencedor de la Champions. Wenger ve favoritos al City y al PSG, aunque puso el foco sobre otros clubes.

"Cuando juegas contra el Atalanta o el Atlético de Madrid, cualquier cosa puede pasar", dijo a 'Europe1'. Puso el foco sobre dos de los equipos que considera más peligrosos.

"La calidad del fútbol europeo es de alto nivel y estos equipos siguen estando entre los mejores de Europa", analizó.

Eso sí, ve al PSG algo más flojo que otros años. "Siento que es menos fuerte que hace tres o cuatro temporadas, pero en ese momento, había más competencia", dijo.

Y animó al PSG a no pensar demasiado en que nunca han ganado ese título: "No deben buscar las razones de por qué no han ganado. El Madrid trampoco lo ganó en 10-15 años y luego se llevó tres seguidas...", finalizó.