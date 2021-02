Convertirse en profesional y meterse en el once, los objetivos de Pedraza

El central de la SD Ponferradina Alfredo Pedraza asume el "reto", según ha explicado durante su presentación telemática como nuevo jugador del equipo, de iniciar su futuro profesional en la Deportiva después de desvincularse del Levante UD, con el que llegó a debutar en Copa del Rey, pero donde militó fundamentalmente en su filial.

"Es un reto muy bonito y muy grande. Llegar al fútbol profesional es lo que llevo buscando y va a depender de mi, del nivel y el trabajo que muestre día a día para poder formar parte de la primera plantilla", aseguró el jugador formado en la cantera del Atlético de Madrid y que ha sido uno de los tres refuerzos invernales de los deportivistas.

El acuerdo es por una temporada y media, según desveló, aunque inicialmente contará con dorsal del equipo filial y será, al final de campaña, cuando la dirección deportiva decida sobre el futuro del joven jugador de 20 años.

Pedraza, que coincidió durante su etapa cedido en La Nucía, con un ex deportivista como Fofó Enríquez, también pudo recabar alguna información del que ha sido su nuevo destino esta temporada tras realizar la pretemporada en el Levante UD con otros dos ex jugadores la pasada temporada como Son Hidalgo y Fran Manzanara, éste último actual jugador del CD Numancia.

Se dio la circunstancia que su primera convocatoria en Segunda División B la vivió en el estadio El Toralín con el filial del Atlético con una derrota (1-0) con tanto del capitán Yuri de Souza, el año en el que posteriormente la Deportiva lograría el ascenso a la categoría de plata, que no alcanzó el filial rojiblanco.

Para Pedraza la juventud en el puesto de central en la plantilla blanquiazul, con tres jugadores Sub 23 como Manu Hernando, el rumano Alex Pascanu y José María Amo, todos ellos internacionales en esta categoría, no supone un inconveniente "pese a ser una posición comprometida, pero el fútbol no entiende de edad, sino del nivel que se ofrezca".

En cuanto a sus condiciones se ha definido como un central "contundente, que va bien en el juego aéreo, al que le gusta el choque y con el pase largo y el cambio de orientación como señas de identidad".

A pesar de la buena trayectoria que acumula hasta ahora la SD Ponferradina, séptimo clasificado en LaLiga SmartBank, Pedraza ha advertido que "no hay que bajar el rendimiento, porque esto es muy largo y hay que seguir trabajando hasta el final".