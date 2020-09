'COPE': Primera y Segunda volverán a los tres cambios

El borrador de las modificaciones de las bases de Competición de los campeonatos de Primera y Segunda ya está a punto. De hecho, ya se ha filtrado, a escasas horas de su previsible ratificación por parte de LaLiga y la RFEF.

Dicho borrador ha sido necesario por culpa de la pandemia que sigue azotando al planeta, y que afecta de forma inequívoca al mundo del fútbol.

Es por eso que se contemplan excepciones derivadas de la pandemia, como las incomparecencias por culpa del virus. Los clubes de Primera podrán aplazar un partido a lo largo de la temporada a causa del coronavirus; los de Segunda, dos.

Si los clubes no pudieran juntar 13 jugadores, o su desplazamiento fuera inviable por cuestiones sanitarias, podrían pedir el aplazamiento del mismo, pero si ya hubieran gastado esa carta se les dará el partido por perdido.

Si fueran ambos los que no pueden disputarlo, y no tuvieran más aplazamientos, se les daría por perdido a los dos clubes. Y no se podrán aplazar partidos de la jornada 30 en adelante, en Primera, y de la 34 en Segunda.

Seguirá siendo obligatorio tener a siete jugadores del primer equipo sobre el campo, con una excepción: si fuera imposible por el coronavirus, ese número podría reducirse a un mínimo de cinco, pero si hubiera más de cinco deberían alinearse hasta llegar a mínimo habitual de siete.

El borrador también tiene prevista otra serie de contingencias. El 'play off' de ascenso a Primera podría convertirse en una 'final four' a partido único en sede centralizada si no fuera posible su disputa habitual antes del 30 de junio.

También es llamativa la posibilidad de jugar en cualquier estadio debidamente homologado si no fuera posible hacerlo en el del equipo que ejerce como local a causa de la pandemia.

Y volverán los siete suplentes y un máximo de tres cambios por partido, una medida que, viendo que el calendario será de nuevo bastante apretado, quizá genere algo de polémica.

LaLiga y la RFEF, en definitiva, han tratado de prevenir todos los supuestos y posibles inconvenientes que esta nueva temporada tenga preparados al fútbol profesional español.