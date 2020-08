'COPE': Umtiti, en Barcelona pese a no haber dado negativo

Umtiti todavía no ha dado negativo. EFE

Samuel Umtiti, que tenía permiso del club para no pasar todavía las pruebas PCR y del que no se esperaban noticias hasta que lo hiciera unos días más tarde que sus compañeros, ya está en Barcelona. 'COPE' informó sobre ello. El jugador dio positivo hace un par de semanas y aún no ha dado negativo.