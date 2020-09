Cordero anticipa la salida de Nahuel del Tenerife

El director deportivo del CD Tenerife, Juan Carlos Cordero, se ha mostrado convencido de que llegarán con Nahuel Leiva a un acuerdo beneficioso para todas las partes, por lo que quizá la semana que viene pueda cerrarse su salida del conjunto blanquiazul.

El responsable de la parcela deportiva de la entidad chicharrera había anunciado la semana pasada que estaban trabajando para posibilitar que Nahuel Leiva salga del equipo, para tener mayor margen salarial para reforzar al plantel.

Juan Carlos Cordero ha realizado estas manifestaciones durante la rueda de prensa de presentación de Bruno Wilson y Carlos Pomares, en la que ha afirmado que ahora mismo no hay ningún jugador del equipo que esté en venta, salvo por su cláusula.

"Nos faltan jugadores y estamos en proceso, pero la misión del míster es que los jugadores den el 100% desde la primera jornada. El equipo llega bien para competir. Hemos jugado cuatro amistosos de nivel. Estamos listos", ha dicho sobre el comienzo de la competición.

Juan Carlos Cordero ha advertido de que el mercado este verano es complejo por las dudas y los problemas económicos existentes en la sociedad, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica generada a raíz de la pandemia.

El director deportivo ha agregado que deberán tener paciencia para conseguir las primeras opciones, sobre lo que ha comentado que no va a tener prisa ni a ponerse nervioso, porque desea traer lo que quiere.

Mientras tanto, Cordero ha explicado que el lateral derecho Fede Olivera llevaba seis meses sin competir y está cogiendo el tono físico, pero al no ser Sub 23 no puede alternar el primer equipo con el filial. Por este motivo, ha agregado, están esperando a ver si el mercado les da una opción de que tenga una cesión beneficiosa para ambos.