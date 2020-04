Córdoba ansía volver a Boca

La vuelta de Juan Román Riquelme ha derivado en la presencia de ex futbolistas de Boca en puestos directivos. Ahora es Óscar Córdoba el que mostró su deseo por retornar al 'Xeneize'.

"Me encantaría trabajar con Chelo Delgado, Raúl Cascini, el Patrón Bermúdez y Juan Román Riquelme", manifestó el ex cancerbero colombiano este sábado en '94.7 FM'.

No quedaron ahí sus palabras de amor al 'Xeneize'. "Me encantaría trabajar en Boca, lo que pasa es que no hay cama para tanta gente. Todos vamos a aportar en la medida que seamos requeridos", confesó.

"Si a mí me dicen: 'Óscar, ¿qué jugador en Colombia tienes para recomendarme?', con mucho gusto iré, cabalgaré por los estadios y buscaré en divisiones menores", mostró.

"Es imposible llevarnos a todos, ojalá hubiese cama para todos y tener ese espacio, pero en medida que seamos convocados, lo haremos. En Colombia estaremos Chicho Serna, Fabián Vargas y yo, siempre dispuestos a retornarle algo al club", sentenció.