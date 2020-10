Córdoba ya tiene a su 'King Kong'

Marcos Díaz, portero al que se le conoce por el apodo de 'King Kong', fue presentado oficialmente por Córdoba y habló para los medios a través de una conferencia virtual. En esta, el jugador explicó su salida de Boca y la particularidad de enfrentarse al equipo de La Bombonera en el mismo grupo de la Copa de la Liga Profesional Argentina.

"Me llevé lindos momentos de Boca y me fui bien, únicamente que se me terminó el contrato y había una rebaja económica importante", explicó el arquero cuando se le preguntó por su salida del equipo de Buenos Aires, y agregó que sabía que iba a ser muy difícil jugar en el equipo.

También habló del grupo que le tocó a Córdoba en la Copa de la Liga Profesional Argentina, en el que casualmente coincide con Boca. "Es el de la muerte porque está Talleres. Van a tener que tener cuidado con nosotros", dijo.

"Va a ser lindo volver a pisar La Bombonera. Es un estadio hermoso para jugar ya sea como local o visitante", concluyó.