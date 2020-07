Cordón quiere llevar al Betis a lo más alto

Tras ser presentado este lunes de manera oficial, Antonio Cordón atendió a los medios oficiales del Real Betis un día después para analizar su llegada a la entidad.

El nuevo director general deportivo de la entidad verdiblanca se mostró muy entusiasmado con el proyecto que tiene entre manos y dejó claro que su propósito es devolver al Betis al puesto que merece.

"He venido a despertar a un gigante. Ese es mi propósito. Es una delicia venir aquí a ver un partido por la afición. Estoy convencido de que cuando puedan volver lo van a hacer con muchas ganas. Ese calor que dan hay que devolverlo con este gigante que hay que despertar", aseguró.

De igual forma, Cordón también habló de sus recientes experiencias e hizo hincapié en su salida del Villarreal, club en el que dejó un gran sabor de boca por su minucioso trabajo.

"Son circunstancias. Salí del Villarreal, donde estuve muchos años, me marché para Mónaco y a partir de ahí la vida cambió. Me he movido un poquito. Ahora estoy aquí. Andalucía siempre me ha tirado mucho, la llevo en el corazón. Cuando se pusieron en contacto conmigo no me lo pensé", sentenció.