Córdova, baja para el preolímpico: le sustituye Marcel Ruiz

La Selección Mexicaba Sub 23 afronta este mes de marzo los encuentros correspondientes a la fase final del Preolímpico.

Espera República Dominicana Sub 23, Costa Rica Sub 23 y Estados Unidos Sub 23, que intentarán pujar con el combinado dirigido por Jaime Lozano por un sitio en los Juegos Olímpicos del próximo verano.

Y el cuadro mexicano deberá hacerlo sin Sebastián Córdova, que, como informó la Federación Mexicana de Fútbol, abandonó la concentración a causa de una fatiga muscular.

Lozano ha suplido la baja del jugador del América con el futbolista de Tijuana Marcel Ruiz, que ya emprendió su biaje a Toluca para unirse a la expedición de la Selección Mexicana Sub 23.