Córdova destacó su deseo de jugar en el futuro en Europa

A sus 23 años, Sebastián Córdova cuenta con un futuro prometedor. El mediapunta del América ya brilla en la Liga Mexicana y en su última charla con 'TUDN' no ocultó su deseo de desembarcar próximamente en el Viejo Continente.

"Me gustaría ir a Europa. Suena muy bien la idea, pero va a llegar cuando toque. Puede que juegue muy bien estos partidos, que quede campeón y si no llega... Tampoco voy a decir qué tengo que hacer, voy a hacer lo que me corresponda", resaltó el futbolista azteca.

"Me pone muy feliz, orgulloso, todo lo que he hecho. Si se da, tocará romperla y demostrar por qué estamos ahí. Las cosas se hacen gracias al esfuerzo y dedicación que he hecho hasta ahora", añadió Córdova.

Tras una primera temporada de adaptación, el atacante firmó una primera campaña de adaptación en el América antes de cuajar un gran nivel en el curso anterior. En esta 2020-21, suma cinco goles y dos asistencias en 17 partidos.