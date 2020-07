Correa puso su futuro en manos del club y del Cholo

Correa lleva una gran temporada con el Atlético, la de su resurrección. Ha pasado de estar en la lista de transferibles a convertirse en una pieza clave para el Cholo Simeone. Volvió a analizar su futuro en 'Radio Marca' y dejó claro que dependerá del club y de su entrenador.

"Depende de lo que quiera el club y el entrenador. Le debo todo al Atleti y cada vez que me pongo esa camiseta salgo a muerte", afirmó. Respecto a su casi marcha la campaña pasada, aseveró: "Una vez que se aclaró todo puse la cabeza dentro del equipo y cuando el Cholo empezó a contar conmigo, intenté hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo".

Sobre cómo ve al equipo de cara a la Champions, dijo: "No nos creemos favoritos para ganar la Champions. Estamos trabajando fuerte, pero en la Champions todos los partidos van a ser difíciles. Sea cual sea el rival, te puede hacer daño. sabemos que es muy difícil. Sabemos como saben los hinchas del Atleti que es muy complicado, pero vamos a darles lo mejor".

También elogió a su entrenador: "Son muchos años en el Atleti, Simeone me conoce bien. Él sabe que puede contar conmigo en cualquier posición. Donde me ponga yo voy a dar lo mejor de mí y Simeone sabe eso. Gracias a Dios, me respetaron mucho las lesiones y el Cholo contará conmigo para lo que necesite"

De paso, analizó a su compañero Oblak: "No hay ningun portero como Oblak, nos gana muchísimos puntos. ¿Si se irá o se quedará? Yo creo que irse o quedarse es decision de Jan. Es feliz en Madrid, tiene todo aquí y se lo ha ganado. El primer año le costó, como a todos los que llegan al Atleti, pero es el mejor del mundo, el número uno, está en un grande y no tiene necesidad de irse".

Por último, habló sobre Marcos Llorente: "Es verdad que en los entrenamientos hacía muchos goles y eso lo vio el Cholo y decidió ponerlo ahí. Con su fuerza y su velocidad en ese sitio, marca la diferencia. Ojalá que siga así con esa fuerza en la Champions, porque lo que viene es importante".