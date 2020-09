Costa le pidió a Terry que lo llevase con él al Aston Villa

Costa y Terry tuvieron una gran relación en el Chelsea. En el cuadro londinense, ambos fueron amigos y eso les ha llevado a mantener el contacto.

Tal es el caso que en Instagram, el ex futbolista le dijo a su ex compañero que le echaba de menos. El de Lagarto lo vio y no dudó en responderle: "Llévame contigo, capitán. Capitishow"

Ese intercambio de guiños ha encendido a los aficionados del Atlético de Madrid, que entienden que no debería de hacer eso en estos momentos.

El hispanobrasileño fue uno de los goleadores del cuadro rojiblanco ante el Granada y la hinchada entiende que debe unirse a Joao Félix y Luis Suárez para pelear por el título.