"Costa quiso fichar por Palmeiras, pero las cifras eran absurdas"

Mucho se está especulando con la posible salida de Diego Costa del Atlético de Madrid. El delantero estaría en la rampa de salida, y no sería la primera vez...

Diego Costa ha estado cerca de irse en varias ediciones del mercado. La temporada pasada, por ejemplo, se especuló con una posible salida a Brasil: sonó para Flamengo y también para Palmeiras.

Alexandre Mattos, ex director deportivo de Palmeiras, contó que hubo de cierto en los rumores que le colocaban en el equipo brasileño. "Diego Costa mostró un enorme deseo de jugar en Palmeiras, pero las cifras eran absurdas", dijo a 'Yahoo Brasil'.

A Palmeiras no le cuadraba el sueldo de Diego Costa, ni tampoco el montante total de la operación. "Hablamos mucho, pero no pasamos de ahí. Su agente no demostró ningún deseo de realizar el traspaso", reveló.

El mercado aún no se ha abierto, pero Diego Costa ya suena para la Roma. Habrá que esperar para saber si sigue en el Metropolitano o, por el contrario, continúa un curso más.