"Costa tiene necesidad en temas personales y el club le ha ayudado"

El Atlético de Madrid anunció la salida de Diego Costa minutos antes de que el Cholo Simeone saliera a sala de prensa. En su intervención, el técnico le agradeció los servicios prestados al delantero y relató cómo se ha manejado la situación entre el club y el jugador.

"Dentro de lo que hemos conversado con él, su necesidad de temas personales, el club quería ayudarle sin verse perjudicado. Queremos a Diego y tenemos un montón de tiempo pasado con él. Nos dimos mucho, él a nosotros y nosotros a él", dijo sobre el delantero.

"Está bien, fuerte, en buen momento. No me imagino otro escenario donde vaya, que hacer. las cosas bien. Es un peleador, un luchador. Como siempre, agradecer a todos los que nos dieron el corazón. Y Diego fue uno de los que nos dio en lo humano y deportivo. Queremos abrazarle cuando nos volvamos a ver. Lo más lindo es que en el camino nos podamos saludar y tengamos buenos recuerdos", añadió.

La clave para Simeone era ayudarle en su situación, pero con el club por delante: "Queremos ayudar a Diego en su salida, pero no queremos perjudicarnos en cuanto a competitividad. La gente que se encarga de eso habrá contemplado ese equilibrio. No voy a tratar temas contractuales sobre este asunto".

Cuestionado por su sustituto, el argentino cree que es pronto para hablar: "Ha sido muy reciente. Paralelamente la dirección deportiva trabaja ante cualquier situación. El club me contará qué piensa y compartiremos situaciones, si bien o no alguien a ocupar el lugar que deja Costa".

Metido en fichajes, se negó a valorar el rumor de Marcos Alonso: "Todo lo que se puede opinar desde fuera... pienso en el rival del martes, que compite muy bien aunque no haya tenido resultados positivos en este tiempo. Pero siempre ha generado en los partidos que ha tenido, más allá de las bajas que tiene. La esencia es esa, el equipo compite siempre".

Uno de los temas de actualidad en el Atleti es la baja por sanción de Trippier: "Creo que es injusto. Ojalá se pueda revisar el porqué del perjuicio al Atlético cuando no tiene nada que ver con esta situación. Espero que se pueda revisar. El beneficio es para la Federación Inglesa y no para el Atlético. El beneficio que se le da a uno se le quita a otro cuando no tiene nada que ver".

Respecto a Vrsaljko, su relevo: "Los jugadores, hasta que no entran en juego, siempre tienen esa situación de vértigo. La única forma es jugar. Ya jugó un rato en Copa, está entrenando bien, tendrá su oportunidad para volver a jugar. Luego tenemos a Ricard, que está creciendo, que tiene una vocación ofensiva interesante para el equipo. Y luego tenemos algunas opciones desde lo táctico para solucionar esta situación injusta que estamos viviendo con Trippier".

"El fútbol está 24 horas, no te puedes dormir, siempre hay alguien despierto. Estas circunstancias por Diego, lo que él buscaba y sin que el club saliese perjudicado, es importante que sus compañeros estén enfocados en el partido. Se encaminó. En lo de Trippier nos sentimos perjudicados porque no tenemos ninguna situación en la que nos sintamos partícipes. Nos centramos en el partido. Estas circunstancias suelen pasar en algún momento de la temporada pero nos centramos en lo nuestro", concluyó.