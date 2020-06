"¿Costa y Morata? Con el tiempo, podrán convivir"

El Atlético de Madrid no fue capaz de volver a la competición con una victoria bajo el brazo. Se quedó en empate fuera de casa ante el Athletic. Para el Cholo Simeone, hay varios aspectos positivos que llevarse. Los destacó en rueda de prensa y analizó la dupla Costa-Morata.

"Viendo lo que veo y conociendo la plantilla, interpreto que esta situación hoy es así. Con el correr del tiempo, podrán convivir. Entendíamos que Marcos nos podía dar algunos pasajes como los que nos dio, arrancadas, algunos pases y el trabajo de desgaste", afirmó.

Ya sobre el duelo en general, aseveró: "La búsqueda de los dos equipos fue de intentar ganar siempre, empezamos bien los primeros diez minutos, luego ellos se posicionaron mejor y ganaron la segunda pelota y no nos dejaban atacar. Vino el gol, la reacción tras una jugada muy bien hilvanada".

"En la segunda estuvimos más cerca de esa victoria, la de Arias fue la más clara, nos pudo permitir llevar la victoria en un estadio que siempre hubo que trabajarlo para ganar. Nos queda una final en cada partido", añadió el técnico. Dejó claro, así, que no le valdrán más empates.

"Pudimos lograr mantener la estabilidad en la competitividad todo el partido. Los cambios nos dieron energía y nos permitieron poder mantener lo que estábamos haciendo. Habrá que convivir con esta situación, necesitamos que todos los jugadores estén bien, será un desafío fantástico de cara a estas diez jornadas", agregó a su análisis.

Y se refirió a la ansia de triunfo que tienen: "Hay que engancharse a lo que tenemos, se buscó, se intentó y buscamos ese camino. Fueron unos buenos 90 minutos y todo lo que sea no ganar genera vértigo pero tenemos que convivir con esa necesidad que tenemos de ganar porque no me imagino otro escenario".

Respecto a haberse estrenado sin público, dijo: "Tal cual todos los entrenador y futbolistas comentamos. No es fácil, estamos acostumbrados a convivir con los gritos de la gente y de los hinchas rivales. No está pasando igual que ahora con ustedes, es todo más distante y frío".