Cote y la rotura del cruzado: "Se me dormía la pierna..."

Cote, en un vídeo para el Eibar, ha recordado cómo de duro ha sido recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

"Fue un momento muy complicado. Sabía que no era muy normal porque sentía mucho dolor y la pierna se me dormía. Una vez que acabó el partido en Villarreal pues ya me hice a la idea camino del aeropuerto en el bus. Yo ya sabía de la gravedad de la lesión, a pesar de que el médico no me decía nada para no preocuparme", explicó.

El día de la lesión, Cote dijo que se mentalizó de que podría tener roto el cruzado antes de hacerse las pruebas.

"Lo de jugar lo decide el entrenador, pero lo que me fastidiaba más era estar cinco meses sin entrenar con mis compañeros...", expresó.