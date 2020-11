Coudet apostará por un Celta físico

El técnico argentino Eduardo Coudet reiteró este sábado que fichar por el Celta de Vigo es "un lindo desafío", dijo estar convencido de que en la plantilla hay "material" para salir de la zona peligrosa de la clasificación, y adelantó que su idea es construir un equipo "físico" y que sea protagonista "con el balón"

“Me gustan los equipos físicos, que corren y que disputan cada balón como si fuese el último. Esa es la idea que intento transmitir desde que empecé mi carrera, seguramente esa sea la base de lo que vamos a intentar hacer acá”, comentó Coudet en su primera rueda de prensa como técnico celeste.

Al ex entrenador del Internacional de Porto Alegre, que firma por lo que resta de temporada y un año más, no le preocupa la inestabilidad del banquillo de Balaídos, por donde han pasado seis técnicos en las últimas tres campañas.

"Si acepté la oferta del Celta es porque creo que hay material para que las cosas salgan bien. Repito que hay material. Ahora hay que trabajar, lo único que se me pasa por la cabeza es trabajar y tratar de transmitir una idea. Quiero mostrar un buen equipo en el campo, que sea solidario y trate de jugar al fútbol de la mejor manera", puntualizó.

Es consciente de que necesitará "tiempo" para que se vea el Celta que quiere construir, pero las urgencias del equipo le obligan a ser regular desde el primer partido: "Ojalá nos acompañen los resultados desde un inicio porque eso tranquiliza mucho, pero sabemos que seguramente con el trabajo y el día a día iremos encontrando la idea".

Coudet dirigió en la mañana de este sábado su primer entrenamiento en la ciudad deportiva, bajo la atenta mirada del presidente y máximo accionista de la entidad, Carlos Mouriño. El sustituto de Óscar García llega acompañado de Ariel Broggi, segundo entrenador; Octavio Manera y Guido Cretari, preparadores físicos; y Carlos Fernández, analista.

"Me ilusiona poder tener un trabajo a largo plazo, es la idea, lo que se habló con la directiva. Pero en el fútbol los resultados son los que te sostienen. Me encantaría poder estar en el 2023, pero estamos mirando muy hacia adelante", respondió cuando se le preguntó por la posibilidad de ser el entrenador el año del Centenario (2023).

Coudet aseguró que no habló con el director deportivo, Felipe Miñambres, de reforzar la plantilla: "No hay ninguna negociación con nadie. Acabo de firmar y para mí los mejores refuerzos son los que están. Sería una falta de respeto hablar de refuerzos. Si vine aquí es porque confío en los jugadores que están, para nada he pedido refuerzos en el mercado de invierno".