Coudet destaca la "necesidad de ganar" ante el Elche

El Celta de Vigo se mide este viernes al Elche en un duelo de tremenda importancia para ambos equipos. El conjunto gallego buscará un triunfo para tomar un colchón más que importante sobre los puestos de descenso y comenzar a soñar con Europa.

Para la cita, Eduardo Coudet ha dado una lista de 22 convocados en los que no están David Costas ni Jorge Sáenz, al margen de los lesionados Sergio Álvarez y David Juncà. De cara al duelo, el técnico argentino señaló la gran necesidad que tiene su equipo de ganar en este año 2021.

"Hay una necesidad real de ganar, más allá de los puntos. Aunque ha sido una semana corta, hemos preparado el partido de buena forma", señaló el entrenador, que analizó lo que le espera al Celta frente al Elche.

"Tienen un técnico inteligente y al que le ha ido muy bien. Pensar en el rival no nos cambia la idea de juego que vamos a intentar mantener. Aquí la gente agradece el famoso fútbol de salón combinado con el sacrificio y ser un equipo solidario, lo que va de la mano con la idiosincrasia del club y de lo que siente el hincha. No sé preparar para ganar de cualquier manera", aseguró.

Por último, Coudet habló sobre las palabras de Aspas y Denis sobre una posible aspiración a las competiciones europeas. "A mí no me incomoda nada. Si tú miras mi corta carrera como entrenador, siempre he competido por cosas importantes", sentenció.