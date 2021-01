Coudet, discípulo del Pellegrini 'millonario'

Coudet le cambió la cara a un Celta que bailaba con los puestos de descenso. A pesar de que los últimos resultados no son los más favorables, la dinámica ha cambiado y mira con cabeza alta a los puestos europeos de Primera.

Este miércoles el equipo gallego intentará reencontrarse con la victoria ante el Betis. Además, para el técnico vigués, el choque tendrá un componente emotivo debido a su entrenador rival, Manuel Pellegrini.

"Es rara mi situación porque tanto Manuel como el 'Flaco' Cousillas son amigos, son tipos que me han ayudado mucho a lo largo de mi carrera como jugador y como entrenador. Cuando dije que iba a empezar a dirigir fue con el tipo que me senté a hablar y a escuchar. Solo tengo elogios para él. He seguido y compartido todos sus pasos. Es mi padre futbolístico", dijo ante los medios el argentino, que estuvo a órdenes de chileno en su etapa en River Plate.

También destacó que Aspas no está descartado para este fin de semana, pero que tratarán de ser precavidos con su situación y reconoció que su baja provoca que el esquema de juego cambie porque "es el jugador más importante de la plantilla".

Por último, habló de futuras incorporaciones para el equipo en el mercado de invierno. "El club está intentando lograr algún fichaje. La intención está, pero tenemos la problemática del 'Fair Play Financiero', que nos limita. Al no haber salidas también se complica mucho el panorama. Tengo confianza en que algo nuevo en el mercado van a poder ver. Todo lo que nos pueda venir a elevar lo que tenemos, bienvenido sea", concluyó.