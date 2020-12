Coudet examina la euforia del Cádiz

El argentino Augusto Fernández, con un rol secundario en el Cádiz de Álvaro Cervera en este arranque de curso, no puede regresa este lunes a Balaídos para enfrentarse a su ex equipo, un Celta que ha resurgido de la mano de su compatriota Eduardo Coudet tras ganar sus últimos dos partidos contra Granada (3-1) y Athletic (0-2).

Hubiera sido la segunda vez que el centrocampista jugara como visitante en Vigo desde que en enero de 2016 decidió "renunciar" al brazalete de capitán del Celta, donde llevaba cuatro temporadas, para fichar por el Atlético de Madrid, una elección que causó un gran malestar entre los aficionados celestes.

Sin público en la grada para medir si aquella dolorosa salida fue superada por el celtismo, Augusto no se reencontrará con cuatro ex compañeros que son claves en el once de Coudet: el portero Rubén Blanco, el extremo Nolito, el delantero Iago Aspas y el capitán Hugo Mallo, que heredó el brazalete de capitán.

Con Coudet, el Celta se ha convertido en un equipo más agresivo, más físico. Recorre algo más de cinco kilómetros de media por partido que el de Óscar García Junyent, lo que ha ayudado a aumentar su solidez defensiva sin perder poderío ofensivo.

El choque ante el Cádiz supondrá un exigente test para el conjunto vigués, que pierde por acumulación de tarjetas a uno de sus pilares defensivos, el central colombiano Jeison Murillo. Aidoo y Araujo, por tanto, formarán en el centro del eje, con Mallo y Olaza en los laterales.

No habrá, salvo sorpresa, más retoques en el once: Tapia actuará como pivote defensivo por detrás de Brais González, Denis Suárez y Nolito; Aspas y Mina son indiscutibles en ataque.

El Cádiz intentará prolongar la buena racha que comenzaba hace dos semanas con su empate en Elche (1-1) y que redondeó la pasada jornada ante el Barcelona con un triunfo muy sonado (2-1) que se une al logrado en octubre en el campo del Real Madrid.

Aquella victoria por 0-1 en el estadio Alfredo di Stéfano y la de la semana pasada frente a los dos grandes históricos de la competición ha hecho reverdecer el apelativo de 'matagigantes' que lograron los gaditanos en la década de los ochenta.

El Cádiz suma ya varias jornadas en posiciones europeas, con una quinta plaza que sabe a gloria a su afición.

Álvaro Cervera, entrenador poco dado a las alharacas, contiene el optimismo que se da en algún rincón del entorno y repite hasta la saciedad que el objetivo de la temporada no es otro que luchar por la permanencia.

Cervera no quiere confianzas pese a la diferencia clasificatoria de ambos conjuntos y alerta de que el Celta ha mejorado en las últimas jornadas y que ha sumado puntos suficientes para salir de los puestos de descenso.

Para este partido, el Cádiz recupera en la defensa Juan Cala, que llevaba lesionado algunas semanas, y es probable que forme en el centro de la defensa junto a Rafael Giménez 'Fali'.

En el centro del campo, causa baja desde hace algunas semanas el volante José María Martín-Bejarano 'José Mari', que sufre un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de una rodilla y una distensión en el ligamento cruzado anterior que le mantienen en el dique seco.

Alineaciones probables:

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Fali, Cala, Espino; Jonsson, Álex Fernández, Jairo, Perea; Negredo y Giménez.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Balaídos

Hora: 21.00.

..............................................

Puestos: Celta (17º, 13 puntos), Cádiz (6º, 18 puntos)

Clave: La paciencia del Celta para desarmar al Cádiz

La frase: Cervera: "Algo ha cambiado en el Celta"

El dato: El Celta recorre 5,3 km más de media con Coudet