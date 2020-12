Coudet hizo un balance positivo de su primer mes

El argentino Eduardo Coudet hizo este martes un balance positivo de su primer mes como técnico del Celta de Vigo, con el que está a una victoria de igualar la serie de cinco triunfos seguidos en LaLiga Santander que el conjunto gallego logró el curso 2000-01.

"Estoy satisfecho con el juego y con los resultados. ¿Si me lo esperaba? Uno siempre es optimista y tenemos jugadores de buen pie que han interpretado muy rápido una idea y la están llevando a cabo muy bien. Hay que sostenerla y mejorarla en cada partido", comentó en la rueda de prensa previa al choque contra el Getafe.

Igualar esa racha histórica de cinco victorias pasa por sumar los tres puntos en el Coliseum Alfonso Pérez, donde los celestes sólo ganaron una vez en Primera y Aspas nunca ha marcado, en un partido que será dirigido por el asturiano González Fuertes, con el que nunca ganaron.

"Me tiraste un camión de retos difíciles", bromeó Coudet, para el que lo único importante es conseguir el reto principal de la quinta victoria: "Más allá de todas las estadísticas negativas que podamos tener, no nos desvían de concentrarnos para este partido. Nos preparamos para ganar y no para batir un récord o sostener una racha".

En este sentido, subrayó que el fútbol es "de costumbres" y los equipos se acostumbran "a los resultados", por eso confía en alargar la "inercia positiva" que han enlazado tras caer en su debut contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

"Me gusta que este equipo se acostumbre a ganar, no solo el equipo, sino todo el entorno del club", aseveró el preparador argentino, que espera un partido difícil ante un rival "muy duro" y que se hace "fuerte" en su estadio.

"Somos equipos intensos, que intentan recuperar el balón, y eso lleva a una agresividad a la hora de recuperar que se presta más al roce. No creo que por características seamos un equipo de hacer faltas", respondió cuando se le preguntó por el dato de que Celta y Getafe cometan el mismo número de faltas.

Para Coudet, cada entrenador tiene "una manera distinta de pensar y nadie tiene la verdad", por eso la idea de juego de Jose Bordalás es tan "respetable" como la suya o la del resto de entrenadores de la categoría.