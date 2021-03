Coudet valoró el punto en Balaídos y Sergio se mostró sin consuelo

Al Real Valladolid se le escapó la victoria en el tiempo de añadido frente al Celta, que logró el tanto del empate en el último minuto. Un resultado que dejó "fastidiado" al vestuario y que supuso "un golpe fuerte", tal y como aseguró Sergio González. "Hemos hecho un gran partido, hemos minimizado al Celta, pero no nos consuela", comentó en rueda de prensa.

El técnico blanquivioleta explicó que el gol local "no debería haber pasado", pero de nuevo el balón parado castigó al Pucela. "Estamos trabajándolo. No nos ha salido bien. Ha sido una mala decisión en la que ni la línea defensiva ni el portero han tenido esa seguridad. De la mano seguro que conseguimos que no nos pasen más estas ocasiones. Tenemos que seguir dándole una vuelta de tuerca. Corregir y trabajar ese balón parado porque últimamente nos está haciendo mucho daño", expresó.

Roque Mesa se mostró derrotado en zona mixta. "Estoy súper jodido. El equipo ha hecho un gran partido. Nos empatan en una jugada a balón parado en un partido que teníamos los tres puntos”, lamentó tras el encuentro.

Por su parte, Coudet subrayó que "es un punto que viene bien para mantener la distancia, porque es un rival directo". "Fue un partido feo, trabado, parecía de cero cero, pero terminamos rescatando un punto por la ambición de ir a buscarlo", añadió.

El entrenador del Celta, pese a admitir que "no es excusa", señaló que no le "gusta el horario en lo personal, trastoca todo". "A las 10:30-11:00, los jugadores tienen que estar comiendo fideos. No me gustaba como jugador, pero tenemos que adaptarnos porque vienen otros dos juegos a esta hora", avanzó.

Murillo, héroe de los celestes con el empate en el minuto 94, abogó por "valorar el punto", pero dijo que "el sabor es agridulce. "Hay que valorar el punto de manera positiva. Era un partido difícil, había que buscar la victoria, pero no se nos dieron así los caminos y logramos rescatar un punto importante. El sabor es agridulce", concluyó.