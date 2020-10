"Courtois nos ha salvado, está ahí para eso"

Después de ganar al Valladolid en el Alfredo Di Stéfano, Zidane respondió a las preguntas de los medios de comunicación en la sala de prensa: "Jugamos contra un equipo muy fuerte, que defiende muy bien con dos líneas de cuatro y eso se sabía antes del partido, que iba a ser sufrido. Hemos tenido un encuentro complicado, pero son tres puntos para nosotros. Acabamos de empezar la Liga. No hemos tenido un partido brillante hoy, hay que decirlo, pero paciencia y tranquilidad. Lo más importante para nosotros era sumar tres puntos y poco a poco vamos a mejorar las cosas, seguro".



"La primera parte no estuvimos muy bien con nuestra posición y los movimientos y había que cambiar. De vez en cuando es así. No podemos siempre hacer las cosas bien y por eso todos los jugadores están preparados para jugar. Cuando las cosas no salen hay que estar preparado para cambiar y es lo que hicimos. En la segunda parte estuvimos mejor con el gol, recuperando arriba, presionando, y es lo que había que cambiar y lo hicimos".



Vini Jr.

"Contento por el gol. Contento de lo que ha hecho. En general, también con la entrada de Marco Asensio y Carvajal. Cuando cambiamos es para hacer algo más, y lo hicimos con los cambios".



Hazard

"No te puedo decir para cuánto tiempo tiene. Se ha hecho un poco de daño en el entrenamiento antes del partido. Era como una contractura y al final ha sido un poco más. Es muscular. No tiene nada que ver con la lesión que ha tenido y podía pasar. Es mucho tiempo sin jugar. Yo creo que no es mucho y el tiempo no te puedo decir exactamente”. “Está molesto porque estaba bien. Además, lo hablamos en la rueda de prensa antes del partido, pero se ha resentido de algo y son cosas que pueden pasar. No está contento, sabe que es poca cosa y hay que tener un poco de tranquilidad con él. Es una cuestión de poco tiempo, seguro".



Portería a cero

"Es muy importante. Nosotros hemos tenido problemas en el contraataque porque es su juego también. De vez en cuando te pueden atacar ellos, lo único que hemos tenido son muchas pérdidas de balón y eso no es lo habitual. Hay que disfrutar porque al final ganamos y esto acaba de empezar. Tranquilidad. Los jugadores lo han dado todo. Nosotros sabemos que podemos mejorar y vamos a mejorar. No vamos a dar más vueltas. Lo importante son los tres puntos".



Courtois

"Es verdad que nos ha salvado. El otro día y esta noche también. Thibaut está ahí para eso. Es nuestro portero y hoy jugamos particularmente con un rival muy bueno a la contra y cuando arriesgas y subes, de vez en cuando puede tener el rival un contraataque".



Salida de Jović

"No te puedo confirmar. He dicho que hasta el 5 puede pasar de todo. Jović es un jugador de esta plantilla. Yo soy el entrenador y decido las alineaciones, y ya está. No te voy a decir nada. Hasta el 5 veremos. No te puedo contar nada de lo que va a pasar. Puede pasar cualquier cosa. De momento esta aquí, es un jugador de la plantilla y es lo que te puedo decir. Hoy jugó y ya está".