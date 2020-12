Courtois y Benzema confirman la teoría del fútbol y las áreas

El fútbol tiene muchas normas escritas. Pero aún más son las leyes que no lo están, pero que todos aceptamos y defendemos sin, en ocasiones, preguntarnos siquiera su validez. Para los que aún no se la den a la teoría que dice que, en el fútbol, se gana y se pierde en las áreas es este Madrid-Athletic.

En la frontal de la de los blancos empezó todo. Raúl García se pasó de frenada ante Kroos cinco minutos después de haber visto la primera amarilla. Se resbaló el centrocampista e impactó con la pierna del alemán. Gil Manzano, aunque lo dudó, lo mandó a la ducha en el 13'. Antes de la expulsión, apenas le dio tiempo al partido a dejar dos remates desviados de De Marcos y Benzema.

Si ya tiene su miga visitar a un equipo que viene de ganar a Sevilla y Atlético y arreglar su pase en Champions para pasar como líder, qué podemos decir de hacerlo con diez jugadores casi todo el partido. Pero fuera de las áreas, el Athletic hizo un partido muy digno y de nivel.

Le negó la entrada al Madrid a la suya durante buena parte del tiempo. Durante casi todo el primer acto, de hecho. Los blancos tenían más posesión que ocasiones. Y tuvieron que recurrir a buscar el premio sin pisar la zona prohibida, algo que acabó encontrando Kroos justo antes del descanso.

Pero antes de eso, es justo poner en valor el trabajo de los visitantes. Y es justo dar un tirón de orejas para un Real Madrid simplón y plano sin apenas variantes ni soluciones para enfrentarse a un muro férreo.

Vinicius debía ser esa pata de cabra que forzase la puerta. Pero el brasileño estuvo lejos de su versión de desparpajo, electricidad e intentos en el uno contra uno. Y tampoco tuvo tino ante el gol, ese que se le sigue resistiendo y que estropea todo el trabajo previo que suele hacer (o intentar, como esta noche) antes de la hora de la verdad.

Polémica, orden y gol sobre la bocina

Por recuperar el orden cronológico, la expulsión estuvo rodeada de unos minutos llenos de polémica. Justo antes, una pérdida de Lucas Vázquez en el centro del campo estuvo a punto de costarle muy caro a los suyos. Williams pisó área y, al tirar, lo hizo forzado por Carvajal. Pudo haber empujón del '2', cosa que no vieron ni Gil Manzano abajo ni González González arriba.

Dos penaltis después de la expulsión fueron recriminados por los blancos. Pero tampoco vieron los colegiados acciones punibles en la caída de Vinicius, con más pinta de piscinazo, ni en la mano de Capa ante el brasileño. Esta fue clara, pero no que tuviese que ser castigada con el punto fatídico. Parece que, al fin, la lógica está recuperando terreno en el VAR con aquello de que no todas las manos en el área son sancionables.

Pasó la tormenta de polémicas y llegó el orden impuesto por un meritorio Athletic. Tuvo que valerse el Madrid de algunos centros o intentos lejanos, como algún remate con atropello de Ramos o alguna intentona desde la frontal de Valverde y Kroos. Tuvo que hacerlo porque Garitano logró contener las llegadas más numerosas que peligrosas de su rival con un control que más lo quisiera la Guarda Civil en estas fechas navideñas.

Incluso, con el paso de los minutos, se permitió salir de la cueva el Athletic y dar algún susto. Un remate de Yeray y varias subidas de Capa por la derecha dieron un respiro a un equipo que se libró por poco del un 1-0 que, al final, acabaría llegando poco después.

En el 41', Modric mandó al área un balón tocado que remató a medio metro de Unai Simón Vinicius. Pero su divorcio con el gol sigue en vigor y la bola rebotó en el cuerpo del portero.

El que no perdonó fue Kroos en el 46'. Habían añadido dos y el germano volvió a razonar. "Si el Athletic no me deja entrar, apedreo desde fuera", dedujo. Y encontró premio. Con un disparo de 'tres dedos' y de primeras, el centrocampista firmó un bonito remate desde la frontal que se coló pegado al palo de Unai.

De aquellos Iker y Ronaldo estos Karim y Thibaut

No hace tanto tiempo de ese Madrid que se sostenía en dos puntos del campo, los más distantes. Casillas salvaba y Ronaldo remataba. Los 'merengues' sufrían mucho atrás, pero el santo sacaba las alas y el delantero, el martillo. Y no crean que fue muy diferente el añadido de esta noche. Que no por corto suene a significante. Que el tiempo que pasó desde el 91' al 93' fue más sustancial que casi todo el segundo tiempo.

Este comenzó con una sensación que se confirmó poco después. Un Madrid pasivo y un Athletic valiente. Tras un par de llegadas de advertencia, en el 52' llegó el 1-1 por medio de Capa.

De Marcos se internó por la derecha con el permiso de un VInicius que no hizo una de esas faltas que hay que hacer. Otra norma no escrita. El rojiblanco logró contactar con Capa en el área, que se topó con Courtois en el primer intento. El segundo, con peor pinta y golpeo, acabó en las redes. Mazazo para unos y premio a la dignidad y entereza para otros.

Vinicius marcó poco después, pero en fuera de juego. Y fue casi lo más peligroso del equipo hasta que apareció Benzema. Sostuvo bien el Athletic al Madrid, regalando terreno pero no espacios en las zonas débiles, hasta que empezó a confirmarse una teoría de las áreas que tuvo su clímax, como el partido, en el añadido.

Un centro de Carvajal hacia la cabeza de Benzema quedó validado por Vesga, que entró poco antes. El '6' se quedó colgado en la salida de la defensa y habilitó a Karim, que volvió a derribar el muro a cabezazos, como ya hizo ante el 'Gladbach. Gran envío del '2' y gran remate del '9'. El área castigaba al Athletic por ese desliz de Vesga y premiaba al Madrid por esa gran combinación. Y fuera de ella, era todo lo contrario.

Zidane había metido a Asensio e Isco tras el empate y Garitano le dio entrada a Muniain después del 2-1. Ninguno encontró en sus revulsivos lo que esperaba. Pero sí que fue protagonista de nuevo el suplente Vesga. En sus botas estuvo la tinta con la que escribir el final. Pero el que acabí dictándolo fue Courtois.

Imaginen unos minutos de sensaciones de poco control del Madrid y cierto relax con cierto riesgo en el marcador. Nunca se notó que el Athletic tuviese diez jugadores y logró llegar a la recta final con opciones.

En el 84', Córdoba tuvo el empate en sus botas, pero no anduvo fino en el área. Varane, en esa zona determinante, le ganó la partida al cortar un disparo que llevaba mucho peligro. Poco después, un zurdazo de Asensio muy 'a lo Asensio' desde la frontal se quedó cerca de ser el 3-1. Pero este resultado, aunque llegaría, estaba destinado para otra ruta.

En el 92', Vesga se plantó ante Courtois en un arrebato de valentía a pecho descubierto del Athletic. Y el '6' no le supo dar la vuelta a su dorsal para tener mejor relación con el gol. El belga le sacó una gran mano en el uno contra uno y devolvió la saliva y el aliento a los circuitos habituales del organismo del madridista.

Esa bola acabó viajando hasta el área rival, donde Benzema la esperaba. Este sí, con el '9' bien puesto. Modric le dio el pase decisivo al espacio para que Karim cruzase su remate y finiquitase un partido que, de forma dramática y violenta, volvió a poner en valor la teoría de las áreas.