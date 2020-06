Coutinho antepone el Liverpool al dinero

Coutinho está dispuesto a perder dinero por ganar felicidad. Y recuperar este sentimiento pasa por regresar al Liverpool. Al menos, así pensaría el brasileño atendiendo a las informaciones que surgen en Inglaterra.

El jugador no cuajó en el Barça. Eso no es ningún secreto. Pero la cesión al Bayern no ha terminado de ser un tratamiento para revertir esa situación. Nueve goles y ocho asistencias en 32 partidos, diez de ellos como suplente, no han cambiado el panorama.

Según informa 'The Sun', Coutinho estaría a favor de dejar el dinero en un segundo plano con tal de regresar a Anfield. Allí alcanzó su cénit como futbolista y allí quiere volver para reencontrar su mejor nivel.

La citada fuente añade que incluso ya ha habido contactos entre el atacante y Jürgen Klopp, entrenador 'red'. En esas conversaciones, el brasileño le habría dejado claro que está dispuesto a volver. Pero, para ello, el tema económico debe resolverse.

Y es que el salario del jugador, que ronda los 250.000 euros semanales, supera los 220.000 de Mohamed Salah, máxima estrella 'red'. Por ello, Coutinho deberá aceptar una rebaja salarial a la que no diría "no".