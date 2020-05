"Coutinho era el Messi del Liverpool"

Coutinho no tiene hueco en el Barcelona. Una vez termine su cesión en el Bayern, el club catalán le buscará otro destino. Tras operarse del tobillo, el futbolista podría pederse lo que resta de curso, un jarro de agua fría para el Barça y para el futbolista, que quería reivindicarse en la fase final del curso.

Frank de Boer, ex técnico azulgrana, se mostró sorprendido a 'Talksport' por el hecho de no haber logrado un hueco en el once de gala del Barça con el gran papel que firmó en el Liverpool. "Creo que Coutinho era el jugador por el que pasaba todo allí, la tocaba en cada jugada. Hacía básicamente lo que hace Messi en el Barça", destacó.

De Boer aún le recuerda: el Liverpool se crecía con él sobre el césped. "La cosa es que veías cómo funcionaba todo junto, era como una máquina", continuó.

Para De Boer, el problema fue que en el Barça ya tenían a Messi: "Eso fue lo que ocurrió. Solo uno puede llevar la voz cantante y ese es Messi".

"El equipo se adapta al juego de Messi y, si tienes que adaptarte para dos jugadores como este, es difícil. Creo que Coutinho es un jugador increíble, pero a veces no encaja en el rompecabezas", analizó.

Y quiso dejar claro que Coutinho es un gran futbolista, aunque no encaje en estos momentos en el club azulgrana: "No significa que sea un mal jugador porque no pueda jugar en el Barcelona".

De Coutinho habló también Giovane Elber para 'Goal'. El ex del Bayern se refirió precisamente a su papel en el Liverpool: "Todos esperaban ver a ese Coutinho en el Bayern, pero le falta agresividad, le sacuden fácil los problemas".