"Coutinho es un fenómeno, ojalá se quede"

Aunque eligió jugar para España, Thiago Alcántara no olvida sus raíces brasileñas. El futbolista alabó a Philippe Coutinho, un jugador técnico, como él, que se encuentra cedido en el Bayern de Múnich.

El ex del Barcelona solicitó a su club y al futbolista su continuidad en la capital bávara: "Esperamos que siga estando con nosotros la próxima temporada. Me gusta jugar con los mejores futbolistas y él es un fenómeno".

Thiago explicó sus palabras y desveló que incluso jugó con él cuando eran dos chavales: "Le conozco mucho. Es muy bueno. Le he visto jugar desde los 12 años. Jugué contra él en Brasil al fútbol sala y me encantaba. No creo que le falte nada. Es un tío espectacular, súper trabajador, con una técnica inmejorable y una definición increíble. Los jugadores pasan por momentos buenos y no tan buenos y él nos está aportando un montón".

En la charla, el futbolista habló del Barcelona y reconoció que salió del club porque la generación que tenía delante era de las mejores de la historia.

Luego llegó al Bayern, donde ha disputado el grueso de su carrera y sigue "luchando por mejorar cada día".