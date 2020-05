Coutinho podría ser la clave para desbloquear el fichaje de Pjanic

El Barça quiere a Pjanic, pero no puede afrontar su fichaje como tal por culpa de la millonada que exige el Inter por Lautaro, y estudia la forma de realizar un intercambio de jugadores con la Juventus. Ahora mismo el futbolista que más papeletas tiene para entrar en el trueque es Coutinho.

El brasileño, actualmente cedido en un Bayern de Múnich en el que no seguirá, no tiene sitio en el Barcelona, aunque Setién parezca obsesionado con lograr encajarle en sus esquemas futuros. Dice 'AS' que, aunque apunte a la Premier, su futuro podría estar de nuevo en Italia.

Parece que en estos momentos los negocios del Barcelona en la Serie A están estancados. El Inter remite a los 111 millones de euros de cláusula de Lautaro, y Arthur ha hecho naufragar con su negativa un acuerdo que se daba por hecho por Pjanic.

Quizá Courtinho pueda desbloquear este segundo para que el Barcelona pueda encarar el primero con garantías, aunque también hay quien le ve como parte del trato por Lautaro, lo que del mismo modo liberaría al Barça.