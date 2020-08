Coutinho ya piensa en clave azulgrana: "Debo volver porque quiero triunfar"

Ganó el Bayern, ganó Coutinho, quien apenas tuvo minutos o relevancia en la gran final. El brasileño parece decidido, de acuerdo a sus palabras tras el partido, a volver a Barcelona para triunfar.

No era algo que hubiera pensado, hasta ahora. Estaba a otras cosas. "No he pensado en eso. Hasta ahora solo pensaba en la final. Ahora tengo que volver. Lo que puedo decir es que tengo ganas de trabajar y triunfar y ya veremos qué pasa", explicó Coutinho, tras el pitido final.

"Hemos hecho una gran temporada. Nos hemos preparado muy bien desde el principio y creo que nos hemos merecido este triunfo. Estamos muy contentos", continuó diciendo el brasileño, haciendo balance.

Coutinho fue de los que estuvo consolando a un Neymar hundido tras el final. "A Neymar le he dicho que ha hecho una grandísima temporada y que es un gran jugador. Va a pelear muchas otras veces tanto por esto como por el título de mejor jugador del mundo", reveló.

Acabada, por fin, la temporada, Coutinho volverá al Barcelona, donde tiene una charla pendiente con el nuevo entrenador, Ronald Koeman. Este curso, en el Bayern, ha jugado 38 partidos, 22 como titular, en los que ha marcado once goles.