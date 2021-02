"CR7 es impresionante por su regularidad, pero Messi tiene un don, es magia"

El cambio de aires de Miralem Pjanic en el pasado verano había motivado tanto al futbolista, un tanto estancado en la Juventus, como al Barcelona, que veía en él a un mejor jugador que Arthur Melo.

Sin embargo, unos meses después, las cosas no han ido como todos esperaban en relación al bosnio. No ha tenido apenas regularidad con Ronald Koeman y, antes del choque de Champions ante el PSG, lo lamentó en 'Téléfoot'.

"Las razones por las que no juego mucho no las tengo. Sigo trabajando y tengo que respetar las decisiones del entrenador, aunque no esté de acuerdo. Continúo queriendo dejar mi huella en este club", reconoció.

Preguntado por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dado que es uno de los jugadores que ha actuado con ambos, no tuvo dudas. A su manera, alabó a ambos.

"Es difícil quedarme con uno de los dos. Cristiano Ronaldo es impresionante por su regularidad y la seriedad con la que se toma el trabajo. Está tan centrado en los pequeños detalles (goles, estadísticas...) que jamás vi algo parecido. Lo de Messi es un don, es muy difícil marcarle bien. Es magia. Son dos grandes campeones", explicó.

Cambiando de tercio, Pjanic analizó el apasionante Barça-PSG de la Champions: "Es el gran partido de los octavos de final y no será sencillo. En el Barça, para los aficionados y para el club, es muy importante vencer. Lo que desea realmente el PSG es levantar la Champions, ya que, para ellos, ganar la Ligue 1 es casi una obligación. Viví lo mismo en la Juventus, cuando ganar un campeonato parecía fácil.

Además, tuvo claro que el Barça tendrá que marcar de cerca a Kylian Mbappé: "Impresiona por su capacidad de deshacerse de los rivales. Quema etapas y todo va muy rápido para él, pero tiene una madurez que normalmente se suele tener con mucha experiencia. Es uno de los mejores del mundo".

Finalmente, habló de lo cerca que estuvo de marcharse Messi del Barça al poco de llegar él al club: "Tenía sus razones. Ahora mismo está centrado en lograr los objetivos de esta temporada. No es fácil pasar página de aquello, pero lo ha hecho. Se le ve motivado y fuerte".