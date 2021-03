"CR7 ganó a la jerarquía del United, era bastante extraordinario"

El danés Mads Timm solo ha tenido buenas palabras en su libro 'Red Devils' hacia Cristiano Ronaldo, con el que coincidió en el Manchester United. Una etapa complicada para los jóvenes y los más nuevos por la "jerarquía" de los más veteranos.

"Como yo, fue intimidado cuando llegó al club. Con su pelo, que pronto se cortó, y con su intento casi acrobático de impresionar a los entrenadores", empezó explicando Timm, antes de añadir: "Podía pararse y hacer entre diez y 15 pasos antes de intentar regatear al oponente. 'Pasa ahora, pasa, maldita sea', le gritaban constantemente Gary Neville y Ole Gunnar Solskjaer cuando teníamos partidos del equipo de reserva juntos".

Según Timm, "lo especial de Cristiano fue que, inmediatamente, plantó batalla a la jerarquía, y la ganó". "Era bastante extraordinario como futbolista y como persona. Era completamente indiferente al resto de sus compañeros, lúcido y con una fe indomable en sí mismo. No daba lugar a los demás. Era yo, yo, yo. Cristiano Ronaldo. CR7", subrayó.

El jugador de 36 años, que milita en el Kerteminde Boldklub de la Liga Danesa, reconoció que Cristiano "no es el mejor jugador" con el que ha jugado", pero sí "la persona más concentrada". "Mentalmente me recordaba a mí mismo a los 12 años, y todavía lo hace. No creo que se vea a sí mismo desde fuera, y no creo que se vaya a sentar a reírse de sí mismo. Creo que por eso sobrevivió en el mundo del fútbol profesional", concluyó.