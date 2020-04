"CR7 me regaló dos móviles cuando jugaba en el Madrid... ¡y no supe darle las gracias!"

Muchos jóvenes sueñan con vivir momentos con los grandes jugadores. Solo unos cuantos pueden hacer esos sueños realidad.

Moha Ramos contó a 'Marca' cómo fue compartir vestuario con Cristiano. Y relató una experiencia que jamás olvidará. "Recuerdo que me regaló en dos ocasiones dos móviles. No me lo esperaba, me quedé en shock por el detalle, esas pequeñas cosas te llegan al corazón", reveló.

"No supe ni darle las gracias a Cristiano... Estaban a mi lado Isco y Mayoral que me dijeron 'pero tío, ¡dile algo!', porque no supe reaccionar. Me quedé como un niño el día de Reyes. Supongo que le caí bien", dijo.

Al margen de esta anécdota, explicó por qué tomó la decisión de irse cedido al Birmingham: "En el Madrid somos muchos compañeros, todos muy buenos y todos competimos. Es lógico que la entidad plantee diferentes opciones para que todos sigamos creciendo y normal que a algunos nos planteen salir cedidos para volver".

Pero el cancerbero se ve en el Bernabéu. "Quiero ser presente y futuro del mejor equipo del mundo. Me veo llegando al primer equipo, sin duda", dejó claro.

Moha Ramos no se arrepiente para nada de su decisión. "Tenía varias opciones, pero cuando salió la oportunidad de crecer en otra Liga tan importante y competitiva como el Championship fue bastante fácil elegir", concluyó.