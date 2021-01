"CR7 no es el mejor, pero trabajó duro para llegar a la cima"

El eterno debate está en la calle. ¿Quién es el mejor futbolista en la actualidad? Para algunos, Cristiano, para otros tantos, Leo Messi.

A Weah, leyenda 'rossonera', le preguntaron por Cristiano y fue rotundo: "No es el mejor jugador del mundo, pero entrenó duro para convertirse en lo que es", dijo a 'La Gazzetta dello Sport'.

"CR7 es un ejemplo de cómo combinar el trabajo y la pasión por el juego y cómo eso puede transformarse en resultados. Le admiro porque se mantuvo humilde y luchó para llegar al sitio en el que está ahora", prosiguió.

Puede sacar pecho Cristiano. De momento, es segundo en la clasificación de la Bota de Oro 2020-21 con sus 15 goles en 1.182 minutos, justo detrás de Lewandowski.

Como mítico ex jugador del AC Milan, no evitó la referencia a Ibra, estandarte del club. "Es fuerte y confía en sí mismo. El Milan lo fichó porque puede ser muy útil para los más jóvenes, puede servirles de inspiración. Si trabaja duro y no pierde su pasión, la edad es solo un número. Baresi, Maldini... ellos jugaron hasta casi los 40 años", analizó.

Weah afirmó tener el corazón dividido entre la Juve y el Milan. "Los 'rossoneri' me dieron todo, pero seguí apoyando a la 'Vecchia Signora'. Los apoyaba cuando era niño y me aficioné. Luego la vida me llevó a Milán... y allí encontré una familia", finalizó.