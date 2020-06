CR7 olvida la Coppa y se centra en la Serie A

La Juventus visita al Bologna en el reinicio de la Serie A y lo hace con la obligación de revalidar el título. Los 'bianconeri' estarán exigidos al máximo, pues la derrota en la final de Coppa está muy presente.

Cristiano Ronaldo, que no estuvo a la altura en la cita ante el Nápoles, espera cerrar la boca a sus detractores con otra gran actuación en una Serie A que se le estaba dando bastante bien esta campaña.

"Never give up, always focused on the next step... All together -No hay que rendirse, siempre centrado en el próximo reto... Todos juntos-", publicó en su Instagram el luso.

CR7 acompañó la publicación del hashtag #finoallafine -hasta el final-, seña de identidad del club 'bianconeri'.

En la presente campaña, Cristiano ha anotado 21 tantos en la competición liguera y espera volver a mostrar un nivel que no pudo ofrecer en la Coppa.