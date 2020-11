Crece el malestar por los arbitrajes en la 'casa blanca'

No quiere empezar a criticar a los colegiados el Madrid, pero dice 'AS' que en el seno del club empieza a haber cierta preocupación porque algunas acciones que consideran claras a su favor no se señalen.

Cayó el Madrid ante el Alavés, y no hubo protestas, al menos en lo que a la actuación del árbitro se refiere. Casemiro, Zidane y Butragueño fueron cautos en sus declaraciones, a diferencia de otras anteriores tras partidos en los que se consideraron agraviados.

Lo último que quiere el Real Madrid es parecer indignado por los arbitrajes. Porque a nadie se le escapa que, en su condición de grande de España, al Madrid siempre se le tiende a favorecer en caso de duda arbitral.

Por eso los blancos no han alzado la voz, aunque el criterio del colegiado y el VAR jugase en su contra ante el Alavés, con la acción en la que se reclamó penalti sobre Hazard y el tirón de pelo a Marcelo.

Siente el Madrid que, de protestar airadamente por ello, su imagen se verá gravemente dañada, porque los blancos no están dejándose puntos única y exclusivamente por los árbitros, es que su juego deja mucho que desear.

Protestar por los arbitrajes cuando tu equipo hace gala de unas prestaciones muy por debajo de lo esperado no es lo más inteligente.

Independientemente de ello, es el Madrid el equipo al que más penaltis en contra le han pitado en lo que va de temporada, con cinco. Los mismos que al Real Valladolid, pero a los blanquivioletas les han pitado cuatro a favor; a los blancos, solo dos.

Así pues, escaman los abitrajes en el Madrid, pero el club blanco siente que no está en posición de protestar por ello, aunque tenga motivos, porque su rendimiento deportivo es deficiente.