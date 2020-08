"Creen que el fútbol es lo que le pasa a Mbappé, pero te da muchas hostias"

Triunfar en el mundo del fútbol es algo que muy pocos consiguen. El caso de Dani Ramírez, que lo contó en su última entrevista 'AS', lo resume a la perfección. Un mismo inicio con Dani Carvajal con dos finales muy distintos. Los dos llegaron al Real Madrid del Lemans, de Leganés, siendo solo alevines.

Tras siete años en la cantera 'merengue', Dani Ramírez pasó por Valencia B, Getafe B y otros equipos de Tercera, planteando incluso su retirada al ver que no le llegaban ofertas... con 25 años.

Al enterarse que su ex agente iba contando ciertas cosas a los equipos para que no le fichasen, le llegó la oportunidad del Ekstraklasa, del fútbol polaco.

Allí brilló, convirtiéndose en el mejor jugador del equipo y en 'El Profesor', como el de 'La Casa de Papel', porque "la serie gusta mucho allí y yo muevo los hilos en el equipo".

Su buen hacer le ha servido para que el Lech Poznan, un histórico de Primera que jugará Europa League, se decantara por su fichaje. Un repunte en su carrera que contrasta con lo que vivió años atrás: "Me encontré sin equipo, estaba muerto futbolísticamente. La gente pensaba que como no había triunfado en el Madrid, el Valencia o el Getafe pasaba algo conmigo. Nadie me quería fichar".

"Muchos creen que el fútbol es lo que le pasa a Mbappé, que a su edad gana un dineral y juega en la élite, pero eso le ocurre a muy pocos. Lo normal es que el fútbol te de muchas hostias. Tienes que luchar", aseguró.

Una reflexión que ahora ha aprendido tras pasar por la parte más dura de su carrera. No siguió el camino de Carvajal, pero ahora al menos vuelve a disfrutar de lo que más le gusta.