"Creo que el City debería ir a por Haaland"

Henry lo tiene claro. Los piques son parte del fútbol y no hay problema alguno en que dos jugadores tengan sus más y sus menos siempre y cuando ello no salga del verde. El legendario ex futbolista opinó en 'Sky Sports' sobre el momento de tensión entre Bono, del Sevilla, y Haaland, del Borussia, en Champions. También concluyó que el City debería incorporar al noruego.

"Es parte del juego. Es bueno ver algunos personajes", afirmó. También se posicionó en la curiosa 'guerra' de la nueva generación de jugadores estelares, protagonizada por Mbappé y Haaland. Como era de esperar, se puso de lado de su compatriota, punta del PSG.

Al hablar acerca de Erling, se aventuró a buscarle destino: "Creo que Manchester City debería ir a por Haaland". Ciertamente, no deja de generar informaciones referentes a posibles traspasos estelares de cara a la próxima temporada. El mercado de verano lo dirimirá.

Henry es una de las voces más autorizadas del mundo del fútbol por su pasado, aunque su presente en los banquillos no esté siendo brillante. La última novedad a este respecto es su marcha del Montreal por motivos personales. Parecía que iba a firmar por el Bournemouth, pero, al final, no se dio.