Ramos se sincera: su futuro, la marcha de CR7, los fichajes de Haaland y Mbappé...

Sergio Ramos fue el invitado este jueves 11 de marzo de Ibai Llanos en su programa 'Charlando tranquilamente' que emite en su canal de Twitch. Tras dialogar con otros jugadores como Gerard Piqué o el Kun Agüero, esta vez fue el turno del capitán del Real Madrid.

En un ambiente distendido, el 'streamer' no se cortó al preguntar sobre temas de la más pura actualidad, con la reciente eliminación del FC Barcelona en la Champions League saliendo rápidamente a escena. Y Ramos no escondió su alegría por la misma.

"La satisfacción de ver al Barça eliminado está ahí, tengo más rencillas con ellos y es un rival. Además, en el PSG está Keylor Navas. No me gusta reírme porque la semana que viene nos puede pasar a nosotros. No le deseo el mal a nadie, pero de momento nosotros seguimos vivos. Pero con el Atalanta hay que tener cuidado", aseguró el central.

De igual modo, Ramos respondió a cómo vio la eliminación de la Juventus de su ex compañero Cristiano Ronaldo. "Te demuestra que el fútbol cada vez está más igualado. La Juve era favorita, pero no se puede despreciar a ningún rival. Pero su eliminación me es indiferente", sentenció.

La renovación y un adiós por la puerta grande

Tras ello, Ibai cuestionó al de Camas sobre la gran pregunta que se hace toda la afición del Real Madrid: su renovación con el cuadro blanco. El '4' habló abiertamente sobre la misma y mostró un deseo por si, llegado el caso, ambas partes acaban separando sus caminos.

"Soy una persona optimista y creo en el trabajo. Y cuando trabajas las cosas salen. Pero de la renovación no hay nada, más inquietud que yo no tiene nadie, Si al final acabo marchándome, lo que quiero es irme con la conciencia tranquila. Eso es lo que me gustaría. Me gustaría irme como creo que me merezco, por la puerta grande tras haber dado todo por el club", aseguró.

Ramos, ¿en el Mundial de 2026?

De seguido, Sergio habló sobre su actual estado físico y se mostró más que optimista. "Me siento más fuerte. Mis 34 años son los 28 de hace diez años. Me veo antes dejando el fútbol por un problema mental que por tema físico, que lo cuido al milímetro. Podría llegar al Mundial de México y EE.UU, sería el único jugador en disputar seis mundiales", explicó el zaguero.

Posteriormente, el central se sinceró y comentó abiertamente alguno de los peores momentos de su carrera y se mojó sobre qué entrenador ha sido diferencial a lo largo de su trayectoria. "Uno de los momentos más duros de mi carrera fue la eliminación ante el Ajax estando en el palco. En cuanto a los técnicos, el que más ha marcado mi carrera ha sido Joaquín Caparrós", comentó Ramos. Cabe recordar que Caparrós fue quien le hizo debutar en Primera División durante la temporada 2003-04

La polémica del derbi y su compañero más raro

Ibai procedió a preguntar a Sergio Ramos sobre la polémica del reciente duelo frente al Atlético de Madrid, ya que la afición del cuadro 'merengue' se quejó por una mano de Felipe dentro del área que el colegiado Hernández Hernández no consideró penalti pese a consultar el monitor.

"Cuando al árbitro lo llaman desde el VAR es porque hay algo. Lo del derbi es una mano que se puede señalar perfectamente", respondió tajante el futbolista de un Real Madrid que empató ese choque a un gol.

Una de las cuestiones más divertidas fue sobre el compañero más raro que Ramos ha tenido a lo largo de los años. Y el jugador no dudó. "Aquí creo que Faubert se llevaría el premio, sin duda", comentó entre risas Sergio. Cabe recordar que Faubert militó media temporada en el cuadro del Bernabéu durante el curso 2008-09 y pasó a la historia por quedarse dormido. "Recuerdo que se durmió en el banquillo. Él es francés. No sé si sería por el tema del 'jet lag' o algo así...", bromeó el central.

¿Haaland o Mbappé?

A continuación, Ibai preguntó a Ramos sobre el futuro del Real Madrid y los posibles fichajes del conjunto blanco de cara al próximo verano, con los nombres de Kylian Mbappé y Erling Haaland siendo los más pronunciados en las últimas semanas.

El zaguero elogió a las dos jóvenes estrellas de Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund, respectivamente, aunque dejó claro que, a día de hoy y por el poderío económico del PSG, el traspaso del noruego parece el más factible.

"Me gustaría que viniesen los dos, pero de venir uno, a día de hoy, sería más fácil fichar a Haaland.... Con Mbappé, las circunstancias económicas son más complicadas. No estaría mal Haaland por el hambre de gol, de títulos, su envergadura, su velocidad... Sería más fácil llegar a un acuerdo por él, creo", aseguró.

La salida de Cristiano y el posible adiós de Messi al Barça

Después de esto, Ibai puso sobre la mesa los nombres de los dos grandes dominadores del fútbol a lo largo de los últimos años: Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El de Camas comenzó con una valoración sobre su ex compañero y analizó lo que supuso su salida para el Real Madrid.

"Con la marcha de Cristiano, perdió Cristiano y perdió el Madrid. Yo no lo hubiese dejado salir", aseguró tajante Sergio sobre un futbolista que se fue a la Juventus tras ganar cuatro de las cinco Champions League disputadas entre 2014 y 2018.

Sobre Leo, Ramos también se mostró muy sincero y habló de lo difícil que ha sido estos años verse las caras con el astro argentino. "Lo hemos sufrido en los mejores años de su carrera y siempre que no lo tengas enfrente sería una alegría, le dejaría mi casa si hace falta si decide venir en lo que encuentra algo", explicó entre risas.

Los 'Clásicos' con Mou y sus mejores parejas en defensa: Pepe... ¡y Piqué!

En el final de su charla con Ibai, Ramos recordó la gran tensión de los 'Clásicos' en la etapa de José Mourinho en el Madrid. "Fue una época difícil. Yo era muy caliente en esa época y Mou también entendía que un abrazo al rival perdiendo no era bueno... Pero nos reunimos con los del Barcelona para hacer un pacto de no agresión, de convivencia de la que nos sacó Mourinho, aunque no fue el único responsable. Pero estábamos con otra mentalidad que felizmente pudimos cambiar a tiempo para ganar también con la Selección", recordó.

Por último, preguntado por sus mejores parejas defensivas, Ramos destacó dos nombres al margen de su actual compañero en la zaga blanca. "Con Piqué y con Pepe he formado grandes parejas en el centro de la defensa. A día de hoy con Varane también creo que hacemos una gran pareja", sentenció.