Eric García tiene muchas opciones de acabar jugando en el Barcelona y Pep Guardiola, su entrenador, lo sabe. Ya estuvo cerca de viajar a la Ciudad Condal durante el mercado de traspasos de invierno y el técnico, en rueda de prensa, previó que esto sucederá en algún momento.

"Creo que Eric García va a jugar en el Barcelona. El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador 'top'. En los últimos dos partidos, no ha sido convocado y eso me ha roto el corazón porque no se lo merece", afirmó el preparador.

"Quizá no lo sabéis, pero no os imagináis lo que Eric significa para mí. Es como un hijo. Fue el chico que, después del confinamiento, era el mejor central que tenía el Manchester City. Nunca cometió un error, ni uno solo, y jugó en unos cuartos de final de la Champions League", añadió.

Preguntado por el Kun Agüero, que fue titular tras mucho tiempo en el dique seco, explicó: "Algunos jugadores se merecen jugar, pero no juegan, por eso es difícil para los entrenadores. Hay que ser paciente y aprovechar los momentos lo mejor que se pueda. Los jugadores que jueguen bien tendrán más oportunidades que los demás.

"Sergio ha estado un año lesionado, es mucho tiempo. Jugó dos o tres partidos cuando se recuperó y volvió a lesionarse, pero siempre he pensado que lo vamos a necesitar esta temporada porque tiene un talento especial. Nos va a ayudar", concluyó.

El técnico, preguntado por si los suyos son los mejores del mundo, apuntó a Alemania: "El mejor equipo de Europa y del mundo es el Bayern de Múnich. Lo ganaron todo el año pasado. En Inglaterra, el campeón es el Liverpool. Hasta hoy, son los mejores porque en febrero o marzo no se ha ganado ningún título todavía. Si quieres este honor, tienes que jugar y ganártelo".