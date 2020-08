"Creo que ha llegado nuestro momento en la Champions"

Este jueves el Atlético de Madrid afronta uno de sus partidos más importantes de los últimos años ante un RB Leipzig que es su único escollo para clasificarse para las semifinales de la deseada Champions League.

Los pupilos del Cholo Simeone no se fían de su rival pese a que no tenga el nombre o poderío de otros equipos que siguen en liza. Algo que ha querido dejar claro uno de los pilares de un conjunto que sueña con levantar la 'Orejona': Jan Oblak.

"El RB Leipzig es un gran equipo. Es cierto que se le ha ido Werner, pero ahora son un conjunto distinto. Ni mejor, ni peor. Tiene muchos cambios, mucha calidad y este año durante toda la temporada lo han demostrado en la Bundesliga y en la Champions. Es un equipo bastante ofensivo, pero que también defiende bien. ¿Favoritos? Nosotros somos conscientes de lo que podemos hacer y sabemos que va a ser difícil contra cualquiera si no entramos bien al campo", comenzó explicando en una entrevista concedida a 'AS' el guardameta esloveno.

Oblak, eso sí, ha querido destacar que, a estas alturas de la competición, la mayor experiencia y costumbre 'colchonera' de alcanzar rondas similares en las últimas campañas puede ser un factor importante, aunque no decisivo de cara a la clasificación. Sobre la misma habló incluso el técnico germano Julian Nagelsmann, que llegó a calificar incluso al cuadro rojiblanco de provocador.

"Esa experiencia puede beneficiarnos, pero otros jugadores sin tantos partidos en Champions no van a entrar diferente, llevan mucho tiempo jugando al fútbol. ¿Nos ha dicho 'provocadores'? No me duele. La verdad es que no sabía que había dicho eso, antes de un partido no leo mucho. Respeto cada opinión, y no voy a comentar nada", expresó el esloveno.

Del COVID-19 al momento de Joao Félix

De igual modo, más allá del encuentro, Jan habló sobre cómo ha pasado la plantilla esta última semana tras el anuncio de los positivos por COVID-19 en la plantilla. "Hemos vivido momentos complicados y todos hemos estado un poco estresados por los test. Es una pena que dos compañeros hayan dado positivo y se hayan tenido que quedar en Madrid. Lo bueno es que están bien, no tienen ningún síntoma ni ningún problema. Por lo menos, ya que les ha tocado, que estén bien sin síntomas, espero que se recuperen rápido", comentó.

Oblak también tuvo palabras para dos hombres que pueden ser importantes de cara a la consecución de la Champions y que viven momentos opuestos: Marcos Llorente y Joao Félix, el gran fichaje rojiblanco de la última temporada.

"Lo de Llorente es increíble. Nunca pensamos que acabara de delantero, pero en los entrenamientos se veía que tiene buen tiro desde lejos y es rápido. Pero llegó Liverpool, entró, marcó dos goles y demostró que tiene calidad para jugar arriba. Respecto a Joao, los inicios aquí son muy complicados. Yo lo sufrí bastante en su momento y sé cómo se puede sentir en algunos momentos", analizó.

El guardameta del Atleti también habló sobre Lisboa y la posibilidad de que el equipo rojiblanco gane una Champions que se le viene resistiendo en los últimos años. "Lisboa es una ciudad especial para mí. Vine aquí con 17 años. Es la primera ciudad a la que fui al salir de mi país. En cuanto a la Champions, espero que haya llegado nuestro momento. Es difícil pensar más allá de este partido, hay que ganar al Leipzig y luego mirar a otras cosas. Pero no podría estar más feliz por mí, por el equipo y por todos los atléticos si ganamos esta Champions", señaló.

Por último, sobre su futuro en la entidad, el esloveno se mostró enigmático, aunque dejó claro que su principal opción es seguir. "Ya habrá tiempo para hablar sobre el futuro tras el último partido de la temporada", sentenció.