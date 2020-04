"Creo que Harry Kane se irá del Tottenham el próximo verano"

El futuro de Harry Kane no está claro, pero todos hablan de ello. El delantero suena para equipos de la talla de Real Madrid y Barça o Manchester United, pero el Tottenham no quiere dejarle marchar.

Y, si no les quedara más remedio, los 'spurs' solo estarían dispuestos a vender al jugador a equipos extranjeros para no reforzar a sus rivales de la Premier.

Tony Cottee, ex futbolistas entre otros de West Ham, Everton o Leicester, también ha hablado de la posible salida del atacante del club londinense para 'Sky Sports'.

"Creo que llegará un momento en que él diga: 'He hecho todo lo posible, he marcado muchos goles para los 'spurs', pero por muchas, muchas razones no ha sucedido' (...) Todo está en su lugar allí", afirmó.

"Tienen un gran estadio, un gran club, grandes aficionados... pero no han ganado nada. Eso es lo que Harry querrá probar antes de que termine su carrera", explicó.

Y es que Cottee piensa que Harry Kane quiere llegar a un equipo con el que pueda ganar títulos: "Quiere esa sensación de ganar la Premier o la Champions y por el momento no puedo verlo haciendo eso en los 'spurs"

"Creo que es inevitable, si no sucede en el próximo año más o menos. Creo que Harry se irá, probablemente el próximo verano", concluyó.

Redknapp también ha opinado sobre el asunto, aunque cree que es más probable que Kane se quede en el Tottenham y que debería valorar irse al Barça o al Madrid.